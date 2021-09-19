شاهد : فيديو جديد مصور لعملية اعتقال آخر أسيرين فارين من "جلبوع"

القدس المحتلة / سما /

​نشرت وسائل إعلام إسرائيلية شريط فيديو جديدا صورته طائرة مسيرة يوثق عملية مداهمة منزل في جنين واعتقال آخر أسيرين فلسطينيين من الفارين الستة من سجن جلبوع.

במהלך הלילה, נכנסו כוחות צה"ל, ימ״מ ושב״כ למרחב ג'נין, ביצעו פעולות בידוד וכיתור ולכדו את המחבלים הנמלטים.



למבצע סייעו בפעילות משותפת מאמץ מודיעיני וגם כלי טיס מטייסת 100 מחיל האוויר וצוותים של יחידה 9900 מאגף המודיעין. pic.twitter.com/sU3Aw2gloI — Israeli Air Force (@IAFsite) September 19, 2021

ويظهر الفيديو عملية تطويق المنزل الذي كان الأسيران، مناضل نفيعات وأيهم كممجي، يتواجدان داخله في جنين.

توثيق من كاميرات الخوذة، لأفراد وحدة مكافحة الإرهاب - اليمام التابعة لشرطة إسرائيل، خلال النشاط للقبض على السجينين الهاربين ايهم كممجي ومناضل انفيعات الليلة الماضية شرق مدينة جنين pic.twitter.com/ZKAv000MjX — شرطة إسرائيل (@Israelpolice_Ar) September 19, 2021

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية شاركت فيها قوات خاصة، وكانت طائرة مسيرة تحلق فوق المكان لرصد كل التحركات.

المصدر: تايمز الإسرائيلية