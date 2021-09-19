  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد : فيديو جديد مصور لعملية اعتقال آخر أسيرين فارين من "جلبوع"

الإثنين 20 سبتمبر 2021 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : فيديو جديد مصور لعملية اعتقال آخر أسيرين فارين من "جلبوع"



القدس المحتلة / سما /

​نشرت وسائل إعلام إسرائيلية شريط فيديو جديدا صورته طائرة مسيرة يوثق عملية مداهمة منزل في جنين واعتقال آخر أسيرين فلسطينيين من الفارين الستة من سجن جلبوع.

ويظهر الفيديو عملية تطويق المنزل الذي كان الأسيران، مناضل نفيعات وأيهم كممجي، يتواجدان داخله في جنين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية شاركت فيها قوات خاصة، وكانت طائرة مسيرة تحلق فوق المكان لرصد كل التحركات.

المصدر: تايمز الإسرائيلية

#اسرى الجهاد #جنين #قوات الاحتلال #ايهم كممجي #مناضل انفيعات

الأكثر قراءة اليوم

مليشتاين: السنوار يقترب من تغيير قواعد المُعادلة مع “إسرائيل”.. وسياسة احتواء غزة أثبتت فشلها

رسائل القاهرة لحماس: إعادة الإعمار مقابل الهدوء مع إسرائيل

الأسير كممجي يكشف تفاصيل المطاردة: تعرضنا لإطلاق النار مرتين.. وكنت أتمنى زيارة قبر أمي

هاندا أرتشيل أجمل إمراة في عام 2021

توعد الاحتلال بمزيد من الضربات والعمليات.. النخالة يوجه رسالة خاصة لأبطال كتيبة جنين

اسعار العملات مقابل الشيكل

وزير اسرائيلي: حكومة بنيت لن تتفاوض سياسيًا مع رام الله.. ولن تسمح بأي شكل إقامة دولة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صفقة تبادل أسرى

حماس: قدمنا للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل أسرى

يديعوت تزعم : "كممجي وانفيعات" ارتكبا أخطاء كثيرة ولذلك اعتقلا ..

قنصلية

نواب عرب في الكنيست يطالبون وزير الخارجية الأميركي بإعادة فتح القنصلية في القدس

يديعوت: هكذا تتفادى إسرائيل القنبلة الغزية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية