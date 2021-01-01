غزة : حالة من الاستقرار على الإصابات بفيروس كورونا

غزة / سما /

قال يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي، إن هناك حالةً من الاستقرار الملحوظ لحالات الإصابة بفيروس كورونا التي تصل للمستشفى.

ورجح العقاد في تصريحات لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، أن تشهد الأيام القادمة تسطيحا للمنحنى الوبائي ومن ثم العودة للانخفاض والانكسار، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الاطمئنان تجاه الحالة الوبائية من حيث سيطرة الوزارة عليها.

وأضاف “المنحنى الوبائي ما زال مرتفعًا والوزارة على جهوزية تامة للتعامل مع أي تطورات”.

ولفت إلى أن الموجة الثالثة هي أسرع انتشارًا وفتكًا وتستهدف فئات عمرية مختلفة وعنصر الشباب مستهدفين بقوة، كما أن غالبية من توفوا لم يتلقوا التطعيم.