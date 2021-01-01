غزة: إتلاف أطنان مواد غذائية فاسدة وتحرير محاضر ضبط لتجار مخالفين

غزة / سما /

حررت مباحث التموين التابعة للشرطة خلال جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية 175 محضر ضبط واتلاف لتجار مخالفين بعد ضبط سلع منتهية الصلاحية لديهم.

وأوضح مدير مباحث التموين والمعادن الثمينة، المقدم أحمد قنيطة أنه تم تحرير المحاضر الأسبوع الماضي بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد (حماية المستهلك) خلال جولاتها على الأسواق والمحلات التجارية.

وذكر المقدم قنيطة أنه تم تنفيذ 241 جولة تفتيشية تم خلالها ضبط وإتلاف 59 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة. وأشار إلى أنه تم إتلاف 600 كجم دقيق بسبب وجود علامات فساد ظاهري خلال جولة مشتركة مع وزارة الاقتصاد (حماية المستهلك ) على الأسواق والمحلات التجارية.

وبيّن قنيطة أنه تم تحرير 15 محضر ضبط بحق عدد من أصحاب نقاط بيع الغاز العشوائي، خلال جولة لها في محيط بلدية جباليا، لضبط ومتابعة أجهزة تعبئة الغاز العشوائية ،بالاشتراك مع شرطة البلديات وبلدية جباليا، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى الدائرة القانونية بهيئة البترول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.