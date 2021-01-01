نصائح يومية لحمايتك من المضاعفات الصحية

وكالات / سما /

مرض القلب يعد من الأمراض المنتشرة ولها العديد من الأسباب وأبرزها زيادة الوزن، وأيضا تناول الأطعمة الغير صحية، مع عدم القيام بأي نشاط يومي، وعدم تنظيم نسبة ضغط الدم الذي يرتفع بشكل مبالغ فيه.

ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " webmed " و"foodeatsafe"، بعض النصائح التي يجب علي مرضي القلب القيام بها، لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية، ومنها:-

-صحة القلب الجيدة تساوي حركة ورياضة: ما أكدته جميع الدراسات الطبية الحديثة، أن الحركة وممارسة الرياضة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية عضلة القلب، وتعمل علي زيادة تدفق الدم وتقويته، والحد من تعرضه لأي مشاكل صحية.

-تناول العلاجات في مواعيدها للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.

-تنظيم نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية في الجسم من أهم النصائح للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية للقلب.

-تنظيم نسبة ضغط الدم، والسيطرة عليه والحد من تعرضه للإرتفاع.

-الغذاء الصحي يعد من أبرز النصائح التي يجب القيام بها، ولذا هناك بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها للحفاظ علي صحة القلب، ومنها:

- الأسماك لأنها غنية بالأوميجا3، ومضادات الأكسدة والالتهابات، ولذا تناولك لها مرتين في الأسبوع يعد خيرا جيدا للحفاظ علي صحة القلب.

-القرنبيط من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالالتهابات، وتساعد في الحفاظ علي صحة القلب.

-البطاطا الحلوة تحتوي علي البوتاسيوم ومضادات الأكسدة وبعض العناصر الأخرى المفيدة للجسم بشكل عام وللقلب بشكل خاص، ولذا عليك تناولها.