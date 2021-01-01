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الأسرى: نتائج فحوصات الأسير أبو حميد لا تشير إلى ورم سرطاني

الإثنين 20 سبتمبر 2021 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، إن نتيجة الخزعة التي أجراها الأسير المريض ناصر أبو حميد، بينت عدم وجود ورم سرطاني خبيث ولا جرثومي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنه سيتم عقد اجتماع يوم الخميس المقبل بين أفراد الطاقم الطبي في مستشفى "برزيلاي" لبحث مشكلة الكتلة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار حول ذلك، كما سيتم يوم الأحد المقبل التواصل مع عيادة سجن عسقلان من قبل مستشفى "برزيلاي" لإبلاغهم بالخطوات الطبية اللاحقة للبدء بعلاج الأسير.

في الوقت ذاته، لا زال أبو حميد يعاني من سعال وأوجاع حادة في الصدر والتقيؤ أحيانا، إلى جانب تناوله 8 حبات من المضادات الحيوية يوميا.

يذكر بأن الأسير أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.

#هيئة الأسرى #الأسير ناصر أبو حميد

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