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فيديو.. يوفنتوس يتعادل بصعوبة مع ميلان الشاب في الكالتشيو

الإثنين 20 سبتمبر 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. يوفنتوس يتعادل بصعوبة مع ميلان الشاب في الكالتشيو



وكالات / سما /

تعادل يوفنتوس بشق الأنفس مع ميلان بهدفٍ لمثله في قمة لقاءات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

واستضاف يوفنتوس منافسه الصعب ميلان في تورينو على أمل تحسين وضعه الحالي في جدول ترتيب الدوري.

وبالرغم من غيابات ميلان العديدة قبل اللقاء ، إلا أنه نجح في الحصول على نقطة التعادل من يوفنتوس، وكان قريباً من خطف نقاط اللقاء الثلاثة.

دخل فريق يوفنتوس أجواء المباراة سريعاً بهدفٍ مبكر عن طريق المميز الإسباني ألفارو موراتا بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول بتمريرة رائعة من الأرجنتيني باولو ديبالا.

وفي الشوط الثاني، دخل ميلان المباراة بهدف تسجيل هدف التعادل، وكان أفضل في كل شيء بالرغم من غياباته العديدة على رأسها السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وكالابريا، وأوليفيه جيرو، بالإضافة إلى إصابة سيمون كاير بشوط اللقاء الأول.

وأخيراً وبعد معاناة، نجح ميلان في تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة من الكرواتي أنتي ريبيتش بعد عرضية رائعة من المتألق ساندرو تونالي.

وحاول بعدها ميلان تسجيل هدف المباراة الثاني مستغلاً نشاطه الكبير بعد هدف التعادل، ولكن تماسك يوفنتوس لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ميلان للنقطة العاشرة بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن جاره المتصدر إنتر ميلان، بينما استمر يوفنتوس في قاع الترتيب بالمركز الثامن عشر برصيد نقطتين فقط.

#يوفنتوس #الدوري الإيطالي #ميلان

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