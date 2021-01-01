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الصحة بغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 20 سبتمبر 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 8 حالات وفاة و1300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 358 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنها أجرت 3695 فحصاً مخبرياً خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 156596 إصابة، والحالات النشطة 20319 حالة، والمتعافين 134987 حالة.

 فيما وصل عدد الوفيات إلى 1290 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 390 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 244 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 381287 شخصاً.

#فيروس كورونا #غزة #كورونا في غزة

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