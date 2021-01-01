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فيديو.. تشيلسي يسحق توتنهام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 20 سبتمبر 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. تشيلسي يسحق توتنهام بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

حقق فريق تشيلسي انتصاراً مستحقاً على حساب جاره توتنهام هوتسبير، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستضاف فريق توتنهام هوتسبير منافسه تشيلسي مساء أمس الأحد في قمة الجولة الخامسة، ونجح البلوز في الفوز بثلاثية نظيفة.

واستمر تشيلسي في سلسلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، ليؤكد للجميع بأنه سينافس على جميع الألقاب سواء المحلية أو القارية.

وكان البرازيلي تياجو سيلفا مدافع تشيلسي هو رجل المباراة، بتسجيله هدف البلوز الأول، وظهوره بمستوى قوي في خط الدفاع، حيث منع العديد من الفرص الخطيرة لتوتنهام هوتسبير.

وسجل تياجو سيلفا هدف تشيلسي الأول بالدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني برأسية رائعة بعد تمريرة الإسباني ماركوس ألونسو المتقنة.

وفي الدقيقة 57، نجح الفرنسي نجولو كانتي في تسجيل هدف تشيلسي الثاني بعد اصطدام الكرة في مدافع توتنهام هوتسبير.

ويبدو بأن الليلة هي ليلة دفاع تشيلسي، بتسجيل الألماني أنطونيو روديجير هدف تشيلسي الثالث بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لينتهي اللقاء بفوز البلوز بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 13 ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند النقطة التاسعة بالمركز السابع.

#الدوري الإنجليزي #تشيلسي #توتنهام

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