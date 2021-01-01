  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

8 قتلى وجرحى جراء إطلاق نار داخل جامعة روسية

الإثنين 20 سبتمبر 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 قتلى وجرحى جراء إطلاق نار داخل جامعة روسية



وكالات

ارتفعت حصيلة القتلى داخل حرم جامعة بيرم الحكومية الروسية الواقعة في منطقة الأورال إلى 8 قتلى ونحو 10 جرحى، اليوم الإثنين، جراء اقتحام شاب مسلح مباني الجامعة وإطلاقه النار على الحاضرين في الصفوف التعليمية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر في خدمة الإسعاف قوله، إن "شخصا مجهولا اقتحم مبان جامعة بيرم الحكومية وفتح النار على الطلاب والمعلمين، ما أوقع قتلى وجرحى".

وأظهرت مقاطع مصورة محاولة أشخاص القفز من النوافذ لمغادرة المكان.

وأعلنت قوات الأمن الروسية أنها ألقت القبض على منفذ الهجوم البالغ من العمر 18 عاما.

الأكثر قراءة اليوم

مليشتاين: السنوار يقترب من تغيير قواعد المُعادلة مع “إسرائيل”.. وسياسة احتواء غزة أثبتت فشلها

مصر: مسؤول سابق يكشف عن مخطط جديد لـ"ديانة جديدة" ستفرض على الشعوب العربية

الأسرى يكشفون تفاصيل جديدة :" غيّروا خطتهم قبل يوم والزبيدي زحف لمدة نصف ساعة في النفق"

رسائل القاهرة لحماس: إعادة الإعمار مقابل الهدوء مع إسرائيل

الأسير كممجي يكشف تفاصيل المطاردة: تعرضنا لإطلاق النار مرتين.. وكنت أتمنى زيارة قبر أمي

هاندا أرتشيل أجمل إمراة في عام 2021

توعد الاحتلال بمزيد من الضربات والعمليات.. النخالة يوجه رسالة خاصة لأبطال كتيبة جنين

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صفقة تبادل أسرى

حماس: قدمنا للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل أسرى

يديعوت تزعم : "كممجي وانفيعات" ارتكبا أخطاء كثيرة ولذلك اعتقلا ..

قنصلية

نواب عرب في الكنيست يطالبون وزير الخارجية الأميركي بإعادة فتح القنصلية في القدس

يديعوت: هكذا تتفادى إسرائيل القنبلة الغزية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية