8 قتلى وجرحى جراء إطلاق نار داخل جامعة روسية

وكالات

ارتفعت حصيلة القتلى داخل حرم جامعة بيرم الحكومية الروسية الواقعة في منطقة الأورال إلى 8 قتلى ونحو 10 جرحى، اليوم الإثنين، جراء اقتحام شاب مسلح مباني الجامعة وإطلاقه النار على الحاضرين في الصفوف التعليمية.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر في خدمة الإسعاف قوله، إن "شخصا مجهولا اقتحم مبان جامعة بيرم الحكومية وفتح النار على الطلاب والمعلمين، ما أوقع قتلى وجرحى".

وأظهرت مقاطع مصورة محاولة أشخاص القفز من النوافذ لمغادرة المكان.

وأعلنت قوات الأمن الروسية أنها ألقت القبض على منفذ الهجوم البالغ من العمر 18 عاما.