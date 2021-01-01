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ريال مدريد يقلب تأخره لفوزٍ مُثير على فالنسيا في الليغا (شاهد)

الإثنين 20 سبتمبر 2021 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يقلب تأخره لفوزٍ مُثير على فالنسيا في الليغا (شاهد)



وكالات / سما /

تمكن ريال مدريد من انتزاع الفوز على  فالنسيا، بهدفين لهدف، وذلك في مُباراة الفريقين في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان الهدف الأول الذي شهده ملعب ميستايا قد سجله هوجو دورو لأصحاب الأرض في الدقيقة 66 من اللقاء، وذلك بعد خطأ فادح من لوكاس فاسكيز لتصل الكرة إلى دورو الذي أسكنها الشباك بمهارة عالية.

وأدرك فينيسيوس هدف التعادل في القيقة 86 بعد تتويجه لمجهود جماعي رائع، وصلت فيه الكرة إليه داخل منطقة الجزاء ليُسكنها الشباك بمهارة عالية.

وسجل كريم بنزيما هدف الفوز في الدقيقة 88 من اللقاء، بعد لمسة رأسية رائعة ترجم به كرة ملعوبة من زميله فينيسيوس ليُدرك الفوز للميرنجي.

وارتقى ريال مدريد للمركز الأول برصيد 13 نقطة، فيما تراجع فالنسيا للمركز الثالث برصيد 10 نقاط، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وسيحل فالنسيا ضيفاً على إشبيلية يوم الأربعاء المُقبل على أرض ملعب رامون سانشيز بيزخوان، فيما سيلعب ريال مدريد على أرض سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء أيضاً.

#الدوري الإسباني #ريال مدريد #فالنسيا

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