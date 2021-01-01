  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإعلام" تدعو إلى احترام "الخصوصية" في النشر

الإثنين 20 سبتمبر 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت زارة الإعلام، اليوم الإثنين، المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى احترام الخصوصية عند نشر أو تداول مقاطع مصورة.

وأكدت وزارة الاعلام في بيان صحفي، أن نشر أو تداول شريط لمسن في محافظة الخليل انتهاك لخصوصيته، وتجاوز لقانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995، وفعل لا يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير، كما ينتهك أخلاقيات العمل الإعلامي، ويُشكل استباقًا لأحكام القضاء وإجراءاته.

وحثت كل المساهمين في صناعة المحتوى الإخباري ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الاحتكام إلى القانون، الذي لا يسمح بالاعتداء على خصوصية الآخرين أو اختراقها بأي حال.

وشددت على التقيد بما نص عليه القانون من "عدم المساس بحرية الأفراد وحياتهم الخاصة".

#وزارة الإعلام #الخصوصية #النشر

الأكثر قراءة اليوم

مليشتاين: السنوار يقترب من تغيير قواعد المُعادلة مع “إسرائيل”.. وسياسة احتواء غزة أثبتت فشلها

مصر: مسؤول سابق يكشف عن مخطط جديد لـ"ديانة جديدة" ستفرض على الشعوب العربية

الأسرى يكشفون تفاصيل جديدة :" غيّروا خطتهم قبل يوم والزبيدي زحف لمدة نصف ساعة في النفق"

رسائل القاهرة لحماس: إعادة الإعمار مقابل الهدوء مع إسرائيل

الأسير كممجي يكشف تفاصيل المطاردة: تعرضنا لإطلاق النار مرتين.. وكنت أتمنى زيارة قبر أمي

هاندا أرتشيل أجمل إمراة في عام 2021

توعد الاحتلال بمزيد من الضربات والعمليات.. النخالة يوجه رسالة خاصة لأبطال كتيبة جنين

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صفقة تبادل أسرى

حماس: قدمنا للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل أسرى

يديعوت تزعم : "كممجي وانفيعات" ارتكبا أخطاء كثيرة ولذلك اعتقلا ..

قنصلية

نواب عرب في الكنيست يطالبون وزير الخارجية الأميركي بإعادة فتح القنصلية في القدس

يديعوت: هكذا تتفادى إسرائيل القنبلة الغزية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية