كتلة الصحفي تعقد مؤتمرها العام وتنتخب مجلسا مركزيا لقيادتها

غزة / سما /

عقدت الجمعية العمومية لكتلة الصحفي الفلسطيني في محافظات قطاع غزة كافة، اجتماعا بمشاركة المئات من صحفيي قطاع غزة، وسادتها أجواء الديمقراطية وانتخبت مؤتمرها العام (الجمعية التمثيلية) المكون من 65 صحفيا وصحفية .



ثم عقد المؤتمر العام اجتماعا خاصة لانتخاب المجلس المركزي لقيادة الكتلة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات حيث افتتح الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم ، وألقى رئيس تجمع النقابات المهنية د. سهيل الهندي كلمة اكد فيها على أن الانتخابات مثلت نموذجاً في الديمقراطية التنافسية وعكست حالة الديمقراطية التي تتمتع بها حركة المقاومة الإسلامية حماس.



وعبر عن اعتزازه بالعملية التي تفرز مجلسا لكتلة الصحفي الفلسطيني يمثل فئة كبيرة من الصحفيين في قطاع غزة، داعيا المجلس الجديد إلى الاجتهاد في خدمة الصحفيين والمساهمة في تطويرهم والمشاركة في أي انتخابات قادمة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.



وطالب جميع الصحفيين المنتخبين بمزيد من الترابط والتكاتف لخدمة شريحة الصحفيين في قطاع غزة.



من جانبه أشاد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس علي العمودي بالروح التنافسية خلال انتخابات الكتلة، وعبر عن فخره وإعجابه بهذا العرس الديمقراطي، مؤكدا على أهمية الارتقاء بالجسم الصحفي في سبيل خدمة القضية الفلسطينية ومواجهة الرواية الصهيونية.



وقال العمودي إن غزة تتمتع بنخبة من الصحفيين القدامى والطاقات الصحفية الشبابية صاحبة الأثر والتأثير الواسع والتي تعد حالة إيجابية فريدة داخل القطاع.



وفي ذات السياق أثنى النائب في المجلس التشريعي د. محمد فرج الغول على انتخابات كتلة الصحفي الفلسطيني التي تجسد الشكل الأخوي بين جموع الصحفيين.



وقال الغول إن الإعلام يعتبر السلطة الرابعة وله دور كبير وفاعل في توعية المواطن الفلسطيني، والحفاظ على الجبهة الداخلية لشعبنا.



ودعا الغول كتلة الصحفي للعمل بكل جد واجتهاد لخدمة قضايا الصحفيين وصولا إلى تحقيق الرضى داخل هذه الشريحة المهمة في غزة.



ثم جرت الانتخابات وفاز الصحفي رامي خريس مدير عام مؤسسة الرسالة للاعلام بموقع رئيس المؤتمر العام ( الجمعية التمثيلية للكتلة الصحفي) .



وفاز الصحفي عماد زقوت مدير إذاعة صوت الأقصى بمنصب رئيس كتلة الصحفي في دورته الجديدة خلفاً للصحفي أحمد زغبر.



وفازت الصحفية سميرة نصار بمنصب نائب الرئيس ، وعمر الهندي أمينا للسر ، وجمال عدوان أمينا للصندوق ، وعضوية كل من بهاء الغول وردة الزبدة واسراء العرعير ومرج الزهور أبو هين وأيمن العمريطي وحازم الحلو وإسلام بدر وأنس الشريف ورمضان الاغا .



ويضم مجلس كتلة الصحفي الفلسطيني 13 صحفياً من مختلف محافظات قطاع غزة ، على ان يكون نائب الرئيس صحفية ويضم المجلس صحفيتان على الأقل .



من جهته أكد رئيس كتلة الصحفي عماد زقوت أن المجلس الجديد سيضع خدمة الصحفي الفلسطيني على سلم أولوياته وستكون هناك العديد من الخطوات العملية تجاه ذلك.



وقال زقوت ان مجلس الكتل سيبذل كل جهوده لخدمة المجموع الصحفي ضمن خطة عمل تهدف للرقي بالمهنة وفرسانها ، وأضاف زقوت أن كتلة الصحفي تضع سلم أولوياتها لفئة كليات الاعلام من حيث التشبيك بين الطلبة والخريجين مع المؤسسات الإعلامية لفتح أبواب العمل لهم، ملفتاً إلى أن المجلس سيسعى إلى أن تكون نقابة الصحفيين للكل الصحفي الفلسطيني