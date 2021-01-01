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حماس: قدمنا للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل أسرى

الإثنين 20 سبتمبر 2021 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قدمنا للوسطاء خارطة طريق لصفقة تبادل أسرى



غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين أن حركة حماس قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، مشيراً الى أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال.

 وفي حديث مع إذاعة "علم" أوضح جبارين أن قيادة حماس تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، فيما يولي الجناح العسكري للحركة ملف الأسرى اهتماما خاصا. 

ولفت الى أن الحركة تواصل اجتماعاتها، ولا يوجد أي اجتماع تشارك فيه الا ويكون ملف الأسرى على سلم أولوياتها.

وأشار جبارين الى أن الاحتلال حاول أكثر من مرة ربط ما يجري في غزة والتقدم في عملية الاعمار بملف أسراه في القطاع، مشددا على أن حماس وقيادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضاً قاطعاً وأبلغت كل الوسطاء باستحالة ربط الملفين ببعضهما. 

وقال: "كل أسير أو أسيرة مهما كان الحكم الواقع عليه هم أبطال وقادة عظام، لكننا نعلم جيدا ماذا يعني أن يحكم الأسير آلاف السنوات، وبالتالي فإن أولوياتنا هم أصحاب الأحكام العالية".

وأضاف جبارين:" لا يستطيع أي منا أن يقدر نوايا الاحتلال، فهو أحيانا يتقدم خطوة أو خطوتين ويتراجع ثلاثة أحيانا أخرى، وهذا ديدنه، يحاول الوصول لمعلومات حول جنوده في غزة دون الاضطرار لدفع أي ثمن".

وشدد على أن أسرى وفاء الأحرار سيكونون شرطا لإنجاز أي صفقة قادمة وسيجبر الاحتلال على الوفاء بالتزاماته فيها قبل البدء بأي صفقة جديدة، مؤكدا أن المقاومة تملك الذراع القوى لتحمي انجازاتها، لأن الاحتلال لم يلتزم بأي صفقة إلا بقوة ساعد المقاومة.

وذكر جبارين بعشرات المحاولات لكتائب القسام كان هدفها الإفراج عن الأسرى ضمن أكثر من عملية أسر جنود، مبيننا أن بعض هذه المحاولات أخفقت أحيانا ونجحت في كثير من الأحيان وقد توّجت هذه المحاولات بصفقة وفاء الأحرار.

#صفقة تبادل أسرى #حماس #حركة حماس #مصر #اسرائيل

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