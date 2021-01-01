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مباحث خان يونس تلقي القبض على سارق 30.000 دولار

الإثنين 20 سبتمبر 2021 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث خان يونس تلقي القبض على سارق 30.000 دولار



غزة / سما /

​أنجزت مباحث خان يونس قسم القرارة، وبالتعاون مع قسمي التحقيق والتحري شكوى المواطن (ف. ه)، والتي مفادها السطو على منزله وسرقة مبلغ بعدة عملات يقدر بـ 30.000 دولار.

وبين رئيس قسم مباحث القرارة الرائد محمد كمال بدير ، أنه تم التحرك إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين قيام شخص مجهول بالدخول الى المنزل من الطابق الثاني نزولاً إلى الطابق الأول، وذلك باستخدام حبل وصول الى غرفة النوم وكسر باب غرفة النوم وسرقة المبلغ والهروب بنفس طريقة الدخول، مستغلاً خروج أصحاب المنزل منه.

واضاف رئيس القسم أنه ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات والكاميرات المحيطة بمكان الواقعة ، تم الاشتباه بالمدعو (أ. ع) من سكان المشروع بالمدينة، حيث تم استصدار مذكرة تفتيش لمنزله، وتم العثور على المبلغ المسروق وضبطه وضبط مسدس تم شراءه من المبلغ وتم تحريزهم وفق الأصول.

وبالاستجواب الشفوي مع المذكور، اعترف بقيامه بالواقعة، وعليه تمت إحالته والمضبوطات إلى مكتب تحقيق شرطة القرارة لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الأصول.

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