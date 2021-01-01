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بعد فرار الأسرى الستة .. إجراءات جديدة وصارمة في سجن "جلبوع"

الإثنين 20 سبتمبر 2021 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد فرار الأسرى الستة .. إجراءات جديدة وصارمة في سجن "جلبوع"



القدس المحتلة / سما /

​قالت القناة 20 العبرية، صباح اليوم الاثنين، إن مصلحة السجون ستفرض إجراءات جديدة في سجن جلبوع، بعد حادثة فرار الأسرى الستة.

 
وبحسب القناة، سيتم تعزيز سجن جلبوع بحراس من سجون مختلفة، سيعملون لفترات أطول، وسيجرون تفتيش وعد للأسرى الفلسطينيين من خلف نوافذ الزنازين قد تصل إلى "مرة كل ربع ساعة" على مدار اليوم.

وفي السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، فرّ ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد التحصين، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، فيما تمكن الجيش أمس إكمال اعتقالهم وإعادتهم للسجن.

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