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المالية: اعتماد آلية تضمن استمرارية التدفقات النقدية لموردي الأدوية

الإثنين 20 سبتمبر 2021 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالية: اعتماد آلية تضمن استمرارية التدفقات النقدية لموردي الأدوية



رام الله / سما /

التقى وزير المالية شكري بشارة، ووزيرة الصحة مي كيلة، في مقر وزارة المالية في رام الله، وفدا من قطاع موردي الأدوية.

وأكد الوزير بشارة خلال اللقاء، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً في دعم القطاع الخاص وعلى رأسه موردي الأدوية للقطاع الصحي.

وشدد على أن وزارة المالية تسعى دائماً لتوفير السيولة المالية لصالح القطاع الخاص، حيث تم تخصيص ثلث السلفة التي تم تحويلها على حساب أموال المقاصة لصالح صرف مطالبات القطاع الخاص.

وقرر المجتمعون، اعتماد آلية تضمن استمرارية التدفقات النقدية لصالح الموردين للحفاظ على ديمومة هذا القطاع الهام، وتشكيل لجنة من وزارتي الصحة والمالية وشركات الأدوية لمتابعة كافة الأمور المشتركة وتذليل جميع العقبات.

#وزارة المالية #المالية

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