مجدلاني يتحدث عن مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة

رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن "الحكومة الفلسطينية لم تتلق أياً من الأموال التي يساهم بها الاتحاد الأوروبي، بدفع مخصصات الأسر الفقيرة، منذ مطلع العام الجاري 2021 وحتى الآن."

وأضاف مجدلاني في بيان صحفي اليوم الإثنين، "منذ بداية العام أبلغنا الاتحاد الأوروبي أنه لن يتم دفع أية أموال حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمراجعات الفنية والإدارية المتعلقة بالأموال التي يقدمها الإتحاد لعدد من الدول."

وأوضح أن تأخير دفع الأموال أدى الى عدم دفع الحكومة المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في موعدها المحدد، مشيرا إلى أنها اضطرت للاقتراض من البنوك لدفع جزء من الدفعة الوحيدة التي تم صرفها للأسر خلال العام الحالي.

وأكد مجدلاني أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن.