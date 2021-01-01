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الصحة الإسرائيلية: 30 وفاة بكورونا في 24 ساعة و6456 إصابة جديدة

الإثنين 20 سبتمبر 2021 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 30 وفاة بكورونا في 24 ساعة و6456 إصابة جديدة



القدس المحتلة / سما /

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بأن 30 مريضا بفيروس كورونا توفوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7541 منذ بداية الجائحة.

وشُخصت إصابة 6456 شخصا بالفيروس، أمس، إثر إجراء 126,731 فحصا لكورونا، وبلغت نسبة الفحوصات الموجبة 5.17%.

وبلغ عدد مرضى كورونا الحاليين 76,541 مريضا، يرقد 1109 منهم في المستشفيات، بينهم 714 مريضا في حالة خطيرة ويخضهم 194 منهم لتنفس اصطناعي.

وتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا 3,084,656 مواطنا، وتلقى 5,587,006 الجرعة الثانية، وتلقى 6,068,531 الجرعة الاولى.

وكشف مدراء المستشفيات الإسرائيلية، المسؤولين في وزارة الصحة، عن نقص حاد في الأسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي (ECMO) في أقسام كورونا، وذلك خلال اجتماع عقد أمس، الأحد، مع المدير العام لوزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، ومُنسق شؤون كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور سلمان زرقا.

وطالب مدراء المستشفيات بزيادة القوى العاملة وإمداد المشافي بالمعدات الطبية المنقذة للحياة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أحد مدير إحدى المستشفيات، قوله في الاجتماع إن "هناك حالات كثيرة ومتكررة لا يمكن فيها توفير سرير في العناية المركزة لمرضى كورونا الذين يحتاجون إليه".

وقال أش، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أمس، إنه "لم نخرج بعد من الموجة الرابعة، وندعو المواطنين إلى الاستمرار في تلقي التطعيم من أجل الخروج من هذه الموجة".

وأضاف أنه ستصل إلى إسرائيل في الشهر القريب لقاحات من صنع شركة "أسترازينيكا"، وستمنح للسكان الذين لا يستطيعون تلقي لقاحات من صنع شركتي "فايزر" و"موديرنا".

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