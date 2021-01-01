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جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات ويرفع حالة التاهب في الضفة

الإثنين 20 سبتمبر 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات ويرفع حالة التاهب في الضفة



رام الله / سما /

​اعلن جيش الاحتلال رفع حالة التاهب خلال فترة الاعياد اليهودية الحالية تحسبا من وقوع عمليات في الضفة الغربية لا سيما بعد اعادة اعتقال الاسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع وما صاحبها من غضب في الشارع الفلسطيني .

وقالت مصادر امنية اسرائيلية وفقا لموقع واللا العبري "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل والتحرك في جميع أنحاء الضفة الغربية هناك أماكن تحتاج إلى معالجة خاصة ، وإذا لزم الأمر سيكون من خلال عملية واسعة النطاق لا سيما مع اقتراب موسم قطف الزيتون وما يصاحبه من مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين".

بالإضافة إلى ذلك ، فقد حذرت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية من احتمال وقوع عمليات تستهدف اليهود خلال عطلة عيد العرش الذي يبدا غدا الثلاثاء وعليه فقد رفع جيش الاحتلال من مستوى اليقظة ودفع بتعزيزات في الضفة الغربية.

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