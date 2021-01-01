رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، تمديد اعتقال أربعة أسرى ممن حرروا أنفسهم دون إحضارهم للمحكمة، واعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات.

وأبرزت أيضا إعلان "العليا" الإسرائيلية النظر باستئناف ضد الإخلاء في سلوان في 25 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

الرئيس يهاتف السفير عبد الفتاح السطري معزيا بوفاة زوجته

المجلس الوطني يطالب بالضغط لعقد مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لبحث قضية الأسرى

الأحمد خلال زيارة إسناد لأهالي الأسرى الستة في جنين: لا أمن ولا سلام ولا استقرار دون تحرير الأسرى

ادارة سجن "عوفر" تعيد جزءا من الإجراءات التنكيلية والتضييقات بحق الأسرى

مسؤولون: أبطال نفق الحرية الستة أعادوا قضية الأسرى إلى الصدارة

10 وفيات و1806 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و2842 حالة تعاف

وقفة دعم وإسناد للأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم أمام سجن الجلمة

المشافي الإسرائيلية تعاني نقصا في الأسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي

الجزائر تودع بوتفليقة بجنازة رسمية

* "الأيام":

تمديد اعتقال أربعة من أسرى عملية "الهروب العظيم" دون إحضارهم للمحكمة

اقتحام جديد لـ"الأقصى" وإصابة شاب في سلفيت خلال مواجهات مع الاحتلال

أسرى "الجهاد" يرفضون تشتيتهم ويقررون الاعتصام في ساحات السجون

نواب "المشتركة" يطالبون بلينكن بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

غانتس يعتزم إلغاء تصاريح بناء في خربة بيت زكريا

"كورونا": 10 وفيات ورصد 1806 إصابات

تظاهرة مساندة للأسرى أمام معتقل الجلمة

"العليا" الإسرائيلية تنظر الشهر المقبل باستئناف ضد إخلاء عائلة دويك في سلوان

نتائج أولية: الحزب الحاكم في روسيا يتصدر الانتخابات التشريعية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

المشافي الإسرائيلية: نقص حاد في الأسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي بأقسام "كورونا"

* "القدس":