  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

الإثنين 20 سبتمبر 2021 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود نقطة فوق حرف العين في كلمة "عليما"، ففي الآية 39 من سورة النساء وردت الكلمة "غليما" بدلا من "عليما".

وأوضح المفتي في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه النسخة صادرة عن الدار اللبنانية في بيروت، بتصريح رقم (41) الصادر في 26/4/2015م، عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

#المفتي العام #القرآن الكريم

الأكثر قراءة اليوم

مصر: مسؤول سابق يكشف عن مخطط جديد لـ"ديانة جديدة" ستفرض على الشعوب العربية

الأسرى يكشفون تفاصيل جديدة :" غيّروا خطتهم قبل يوم والزبيدي زحف لمدة نصف ساعة في النفق"

رسائل القاهرة لحماس: إعادة الإعمار مقابل الهدوء مع إسرائيل

الأسير كممجي يكشف تفاصيل المطاردة: تعرضنا لإطلاق النار مرتين.. وكنت أتمنى زيارة قبر أمي

هاندا أرتشيل أجمل إمراة في عام 2021

توعد الاحتلال بمزيد من الضربات والعمليات.. النخالة يوجه رسالة خاصة لأبطال كتيبة جنين

وزير اسرائيلي: حكومة بنيت لن تتفاوض سياسيًا مع رام الله.. ولن تسمح بأي شكل إقامة دولة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

يديعوت تزعم : "كممجي وانفيعات" ارتكبا أخطاء كثيرة ولذلك اعتقلا ..

قنصلية

نواب عرب في الكنيست يطالبون وزير الخارجية الأميركي بإعادة فتح القنصلية في القدس

يديعوت: هكذا تتفادى إسرائيل القنبلة الغزية

0-

قناة عبرية تنشر مشاهد حصرية للحظة دخول الاسيرين كممجي وانفيعات مدينة جنين

مليشتاين: السنوار يقترب من تغيير قواعد المُعادلة مع “إسرائيل”.. وسياسة احتواء غزة أثبتت فشلها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية