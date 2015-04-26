المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

القدس المحتلة / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود نقطة فوق حرف العين في كلمة "عليما"، ففي الآية 39 من سورة النساء وردت الكلمة "غليما" بدلا من "عليما".

وأوضح المفتي في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه النسخة صادرة عن الدار اللبنانية في بيروت، بتصريح رقم (41) الصادر في 26/4/2015م، عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.