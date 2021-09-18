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فيديو : هذه الأكلات المفضلة لملوك السعودية وضيوفهم

الإثنين 20 سبتمبر 2021 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : هذه الأكلات المفضلة لملوك السعودية وضيوفهم



وكالات

​تحدث توفيق القادري، الذي يلقب بـ"شيف الملوك" في السعودية، عن الأكلات التي يطلبها منه ملوك السعودية، وبينهم الملك سلمان، إضافة إلى ضيوفهم الأجانب.


وفي حديث مع قناة "الإخبارية" السعودية، أشار القادري إلى أبرز الشخصيات الذين "طبخ لهم وذاقوا" أكله، وقال: "الشخصيات كثيرة"، مشيرا إلى ملوك السعودية وبينهم الملكان الراحلان فهد وعبد الله، والملك سلمان، إضافة إلى زعماء آخرين، مثل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وسلطان عُمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد.



وأشار "شيف الملوك"، بحسب وصف القناة، إلى أن السلطان قابوس "كان يطلب طبق الكمبوري العمانية، وهي أكلة عمانية أجيدها بشكل كبير، وكان يطلب مني بشكل مخصوص أن أعملها له".

وأضاف: "بالنسبة للملك فهد والملك عبد الله فكانا يحبان الأكلات الحجازية.. من مكة والمدينة المنورة وجدة.. وكذلك الملك سلمان"، ومن ذلك المنتو والفرموز واليغمش والرز البخاري والرز الكابلي والمديني، و"أطباق حجازية كثيرة"، وفق قوله.

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