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قائمة بأسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة

الإثنين 20 سبتمبر 2021 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة بأسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة



غزة / سما /

شهدت أسعار الدواجن وملحقاتها، واللحوم والخضروات، في أسواق قطاع غزة ، اليوم الإثنين 2021/9/20، استقرارًا نسبيًا، رغم استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وتأثيرها على ارتفاع وانخفاض سعر الدجاج وملحقاته.

متوسط أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل بحيث لا تزيد الأسعار عن المدونة آذناه للمستهلك 2021/9/20
أسعار الخضار:
طماطم 3.30 ش
خيار 1 ش
بصل 2.5 ش
كوسا 2 ش
باذنجان 1.5 ش
فلفل 3 ش
جزر 4 ش
ثوم 8 ش
ملفوف 2 ش
زهرة 2.5 ش
قرع 2 ش
ليمون 3.30 ش
ملوخية 1.5 ش
فاصوليا 4 ش
بطاطا 1.5 ش
أسعار اللحوم والدواجن
بيض 12.5 ش
دجاج 11 ش
لحمة 35 ش

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