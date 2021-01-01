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حماس ترد على تصريحات وليد طه بشأن غزة: تمثل سقوطاً وطنياً ولا تخدم إلا أهداف الاحتلال

الأحد 19 سبتمبر 2021 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على تصريحات وليد طه بشأن غزة: تمثل سقوطاً وطنياً ولا تخدم إلا أهداف الاحتلال



غزة / سما /

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم، على تصريحات عضو الكنيست عن القائمة العربية وليد طه بشأن قطاع غزة

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، إن تصريحات عضو الكنيست عن القائمة العربية وليد طه التي قال فيها إن أي عدوان على غزة لن يهدد استقرار الحكومة الصهيونية، وإن حزبه لن يغادر الحكومة وسيبقى فيها، مدانة بأشد العبارات، ولا تعبر عن أصالة شعبنا في الداخل المحتل.

وأوضحت أن هذه التصريحات تمثل سقوطاً وطنياً وقيمياً، وانسلاخاً عن الهوية الفلسطينية العربية، ولا تخدم إلا أهداف الاحتلال الصهيوني التي تعمل على تمزيق وحدة شعبنا ومكوناته الوطنية والنيل من صموده.

وحيت الحركة،  جماهير شعبنا الفلسطيني في مدن الداخل المحتل الذين انتصروا للقدس والأسرى، ولا يزالون متمسكين بأرضهم وهويتهم الوطنية، ويرفضون سياسة الاحتلال العنصرية وهمجيته بحق  شعبنا ومقدساته.

ودعت حماس في بيانها، جماهير شعبنا في الداخل وقواه الحية وأحزابه المختلفة إلى إدانة هذا الموقف اللاوطني، والذي لا يمثل إلا وليد طه بذاته.

#اسرائيل #حركة حماس #عبد اللطيف القانوع #وليد طه #قطاع غزة #القائمة العربية الموحدة #العدوان الإسرائيلي

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