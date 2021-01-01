  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقرير: اعتقال كممجي وانفيعات لم يشمل عملية "تضليل" في جنين

الأحد 19 سبتمبر 2021 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: اعتقال كممجي وانفيعات لم يشمل عملية "تضليل" في جنين



القدس المحتلة / سما /

نفى تقرير صحافي أن يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عملية "تضليل" باقتحام مخيم جنين بقوات معززة، بهدف "خداع" فصائل المقاومة، وذلك تزامنا مع عملية اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات في الحي الشرقي في المدينة.

وعلى صلة، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الأسير مناضل انفيعات نجح بالوصول إلى جنين بعد نحو 48 ساعة من فتحة الجدار الفاصل شمال غربي محافظة جنين، وتحديدا قرب بلدة سالم، أي قبل نحو 24 من وصول أيهم كممجي، الذي أكد لمحاميه في وقت سابق اليوم أنه دخل إلى جنين بعد ثلاثة أيام من تنفيذ العملية ومكث في المخيم نحو 11 يوما.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ادعت في وقت سابق اليوم أن جيش الاحتلال نفذ عملية "تضليل" مزعومة، وذلك عبر "استنفار قوات عسكرية كبيرة وإقحامها إلى مخيم جنين ومحيطه ومناطق أخرى في المدينة، وذلك بهدف تشتيت انتباه فصائل المقاومة من أجل اعتقال الأسيرين من خلال عملية سرية وتجنب الإصابات في صفوف قوات الاحتلال".

#الجيش الإسرائيلي #نفق الحرية #جنين #مناضل انفيعات #أيهم كممجي

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعتقل الاسيرين كممجي وانفيعات بعد اقتحام مدينة جنين فجر اليوم

مصر: مسؤول سابق يكشف عن مخطط جديد لـ"ديانة جديدة" ستفرض على الشعوب العربية

الأسرى يكشفون تفاصيل جديدة :" غيّروا خطتهم قبل يوم والزبيدي زحف لمدة نصف ساعة في النفق"

رسائل القاهرة لحماس: إعادة الإعمار مقابل الهدوء مع إسرائيل

هذا ما قاله بينت والإعلام العبري بعد اعتقال "انفيعات وكممجي" ..

الأسير كممجي يكشف تفاصيل المطاردة: تعرضنا لإطلاق النار مرتين.. وكنت أتمنى زيارة قبر أمي

جيش الإحتلال الاسرائيلي يرفع حالة التأهب استعدادًا لإطلاق صواريخ من غزة

الأخبار الرئيسية

يديعوت: هكذا تتفادى إسرائيل القنبلة الغزية

0-

قناة عبرية تنشر مشاهد حصرية للحظة دخول الاسيرين كممجي وانفيعات مدينة جنين

مليشتاين: السنوار يقترب من تغيير قواعد المُعادلة مع “إسرائيل”.. وسياسة احتواء غزة أثبتت فشلها

انفعيات

تمديد اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات 10 أيام

كحيل يوضح أخر مستجدات بشأن إجراء الانتخابات المحلية في غزة: ننتظر رد مجلس الوزراء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية