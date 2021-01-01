تقرير: اعتقال كممجي وانفيعات لم يشمل عملية "تضليل" في جنين

القدس المحتلة / سما /

نفى تقرير صحافي أن يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ عملية "تضليل" باقتحام مخيم جنين بقوات معززة، بهدف "خداع" فصائل المقاومة، وذلك تزامنا مع عملية اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات في الحي الشرقي في المدينة.

وعلى صلة، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الأسير مناضل انفيعات نجح بالوصول إلى جنين بعد نحو 48 ساعة من فتحة الجدار الفاصل شمال غربي محافظة جنين، وتحديدا قرب بلدة سالم، أي قبل نحو 24 من وصول أيهم كممجي، الذي أكد لمحاميه في وقت سابق اليوم أنه دخل إلى جنين بعد ثلاثة أيام من تنفيذ العملية ومكث في المخيم نحو 11 يوما.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ادعت في وقت سابق اليوم أن جيش الاحتلال نفذ عملية "تضليل" مزعومة، وذلك عبر "استنفار قوات عسكرية كبيرة وإقحامها إلى مخيم جنين ومحيطه ومناطق أخرى في المدينة، وذلك بهدف تشتيت انتباه فصائل المقاومة من أجل اعتقال الأسيرين من خلال عملية سرية وتجنب الإصابات في صفوف قوات الاحتلال".