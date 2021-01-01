هرتسوغ: على "إسرائيل" أن تكون مستعدة للحرب في كل وقت

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، إن "إسرائيل" يجب أن تكون مستعدة للحرب في كل وقت.

وأضاف في كلمته خلال مراسم لاحياء الذكرى الثامنة والأربعين (48) لقتلى حرب يوم الغفران، الاحد، : "يجب أن نقوم بأقصى ما في وسعنا لئلا تفاجئنا الحرب مرة أخرى، مثلما حدث في حرب عام 1973".

وشدد هرتسوغ على ضرورة ان تكون احدى يدينا على الزناد وفي نفس الوقت تحمل يدنا الأخرى غصن الزيتون ممدودة للسلام.

وتابع هرتسوغ: "جيش الاحتلال وأجهزة المخابرات التابعة لها لا تنام ولا تستكين" في ظل التهديدات على أكثر من جبهة.