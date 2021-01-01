غزة: ضبط 10 أجهزة خلوية مسروقة بفضل تفعيل آلية جديدة

غزة / سما /

أعلنت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة في غزة، اليوم الأحد، عن ضبط 10 جوالات قُدّر ثمنها بـ10.000 شيكل، تمت سرقتها من مواطنين تقدموا بشكاوى لدى الدائرة.

وقال مدير دائرة الجرائم الإلكترونية: "إنّ هذه الإنجازات تمت بفضل تفعيل الآلية الجديدة عبر المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها المباحث مؤخرًا مع وزارة الاتصالات خلال الأسبوع الأول من عملها والتي تضمنت تقديم شكاوى سرقة الهواتف عبر موقع إلكتروني تم العمل عليه مؤخرًا".

وأضاف: "إنّ ضباط الدائرة تابعوا شكاوى المواطنين الواردة عبر الموقع الالكتروني الخاص بالشكاوى للهواتف المسروقة إلى أن توصلت المباحث للسارقين".

وأشار مدير دائرة الجرائم الإلكترونية، إلى أنّه المباحث عملت على تحويل المتهمين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.