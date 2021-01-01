كورونا المجتمع العربي: 60 بلدة حمراء وأكثر من 11 ألف إصابة في أسبوع

القدس المحتلة / سما /

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية بلغ 166,752 فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,221,714، وأن 60 بلدة عربية في الدائرة الحمراء و18 بلدة في الدائرة البرتقالية، لغاية صباح اليوم.

ووفقا للهيئة، بلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 11,184 إصابة، وفي المقابل انخفض عدد الإصابات الجديدة في البلاد لذات الفترة إلى 52,496 ألف إصابة، وبلغت نسبة المصابين الجدد في البلدات العربية من عدد الإصابات، خلال الأسبوع الماضي، نحو21.3%. وتبين أن ثلثي المصابين الجدد لم يحصلوا على أي من التطعيمات.

وتواصل الارتفاع في عدد الحالات النشطة بالبلدات العربية وبلغ 14,820 مع تسجيل زيادة أسبوعية بلغت 51%، وفي المقابل وعلى مستوى البلاد فقد تم تسجيل انخفاض في عدد الحالات النشطة وبلغ 83,914 حالة.

وتبين من المعطيات الأخيرة انتشار واسع للإصابات بين الأطفال في البلدات العربية، إذ بلغت نسبة الإصابات بين الأطفال (تحت 18 عاما) نحو 62% من إجمالي الإصابات الجديدة، أكثرهم في جيل 11 عاما وأقل بنحو 45%، وقرابة 13% في جيل 12 - 15 عاما، و4% في جيل 16 - 19 عاما.

وارتفع عدد الفحوصات في البلدات العربية، خلال الأسبوع الماضي، 113 ألف فحص مقارنة بما يزيد عن 895 ألف فحص على مستوى البلاد، وبهذا تكون نسبة الفحوصات الموجبة في البلدات العربية 9.9% مقارنة بـ5.8% في المعدل العام بالبلاد.

وبحسب المعطيات، تم تسجيل 11 حالة وفاة خلال الأسبوع الأخير، وبلغ عدد الوفيات في البلدات العربية 1,181 وفاة، وسجلت 146 حالة وفاة منذ بدء الموجة الأخيرة. وفي المقابل وعلى مستوى البلاد فقد ارتفع عدد الوفيات إلى 7,511 مع تسجيل 173 حالة وفاة لذات الفترة، وبلغ عدد الوفيات منذ بدء الموجة الحالية نحو 1,156. كما ارتفع عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية، وبلغ 103 حالات بينها 32 تحت التنفس الاصطناعي.

وانخفض عدد غير المطعمين في المجتمع العربي للفئة 12 عاما فما فوق، خلال الأسبوع الماضي، إلى 331 ألف شخص، إذ تم تطعيم 14 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير، فيما بلغ عدد غير المطعمين على مستوى البلاد قرابة 1.085 مليون شخص.

وبلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 72%، فيما بلغت للوجبة الثانية 61%، وللوجبة الثالثة 33%. وفي المقابل فقد بلغت النسبة في المجتمع الإسرائيلي، 88% للأولى، و81% للثانية، و68% للثالثة.

وارتفعت نسبة التطعيم بين طلاب الإعدادية إلى 39% للوجبة الأولى، ونحو 19% للوجبة الثانية، مقارنة بنحو 61% للأولى، و51% للثانية في المجتمع الإسرائيلي. أما طلاب الثانوية فقد بلغت النسبة للوجبة الأولى في المجتمع العربي 65%، ونحو 53% للثانية، مقابل 81% للأولى، و74% للوجبة الثانية في المجتمع الإسرائيلي.

وبلغت نسبة التطعيم للفئة العمرية، 60 عاما، فأكثر للوجبة الثالثة 65%، مقارنة بـ87% في المجتمع الإسرائيلي. ويذكر أن ما يقارب 20 ألف شخص من هذه الفئة العمرية من المجتمع العربي لم يحصلوا على أي تطعيم ويشكلون نحو 12.5% من الفئة العمرية.