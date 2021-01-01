أسير يدخل عاماً جديداً وأحكام وتمديد وإفراجات

رام الله / سما /

دخل الأسير رجائي أحمد مصطفى عموري (37 عامًا)، اليوم الأحد، من سكان محافظة طولكرم، عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 19 /09 /2014، وهو محكوم بالسجن 11 عامًا.

من جهة أخرى، حكمت محاكم الاحتلال العسكرية على الأسير يزن عبد الرازق حنون من مخيم جنين بالسجن الفعلي لمدة 15 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة ألفي شيكل، وهو معتقل منذ 9 شهور، والأسير ربحي كراجه الطالب في جامعة بيرزيت بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة سنوات ونصف، وهو معتقل منذ عامين، والأسير محمود ناجح أبو سليم من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة عام، وجددت الاعتقال الإداري للأسير محمود بكر ربيع من بيت عنان بـ”القدس” للمرة الثانية على التوالي لمدة 4 أشهر.

ومددت المحاكم اعتقال الأسير الجريح باسل شوامرة لخمسة أيام، بحجة استكمال التحقيق، والأسير المقدسي مراد عطية من حي الشيخ جراح حتى نهاية الشهر الجاري، والأسير المقدسي بكر عويس من سلوان حتى يوم الأربعاء المقبل، علماً أنه اعتقل مساء الجمعة الماضية، والأسير المقدسي لؤي عيسى من بلدة الطور حتى تاريخ 29/9 ، والأسير مراد عمار شواهنة من قلقيلية حتى تاريخ 25 /10 /2021، وهو معتقل منذ 9 شهور، والأسير عمر أيمن شواهنة من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية حتى تاريخ 21 /10 /2021، وهو معتقل منذ 9 شهور، والأسير عمر عامر أبو الهوى حتى يوم الأربعاء المقبل، علماً أنه اعتقل من منزله في بلدة الطور بالقدس، والأسير يزن زهير الرجبي من سلوان بالقدس حتى يوم الخميس المقبل، والأسيرين معتز الرجبي وأحمد الرجبي من بلدة سلوان بالقدس ليوم الأربعاء المقبل.

وأفرج الاحتلال عن الأسير صبري محمود البيراوي من الخليل بعد اعتقال دام 10 شهور في سجون الاحتلال، والأسير فيصل زاهر حمدان من جنين بعد اعتقال لمدة عام.