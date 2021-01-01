  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد الاوروبي يوضح بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

الأحد 19 سبتمبر 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الاوروبي يوضح بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة



القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، الأحد، إنّه لن يتم توفير مساهمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري، عازيًا ذلك إلى "أسباب فنية بحتة".

وأوضح عثمان، في تصريح صحفي، أنّ تأخير الدعم الأوروبي للسلطة مرتبط بعمل الاتحاد على مستوى المنطقة، وذلك لأسباب فنية، مضيفًا بأنّ قضية المخصصات الاجتماعية ستُحلّ مع العام القادم.

وكشف عثمان أنّ الاتحاد الأوروبي سيوفّر مساهمة مالية لدعم السلطة في تغطية جزء من الرواتب خلال الشهور الثلاثة القادمة، دون تحديد موعد بعينه.

ولفت إلى أنّ الطواقم الفنية للاتحاد تعمل على توفير المساهمة الخاصة برواتب الموظفين، والذي من شأنه تخفيف الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، ولكن لن يكون ذلك قبل الشهر القادم.

وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية في شهر مايو الماضي "سلفة" مالية بقيمة 750 شيقل فقط للأسر الفقيرة المعتمدة في برنامج التحويلات النقدية، والتي يبلغ عددها حوالي 116 ألف أسرة.
 

#الاتحاد الأوروبي #شادي عثمان #شيكات الشؤون #التنمية الاجتماعية #قطاع غزة #الضفة الغربية #مخصصات الشؤون الاجتماعية

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعتقل الاسيرين كممجي وانفيعات بعد اقتحام مدينة جنين فجر اليوم

القائمة الموحدة: أي عملية عسكرية ضد غزة لن تعرض استقرار الحكومة للخطر

الأسرى يكشفون تفاصيل جديدة :" غيّروا خطتهم قبل يوم والزبيدي زحف لمدة نصف ساعة في النفق"

مصر: مسؤول سابق يكشف عن مخطط جديد لـ"ديانة جديدة" ستفرض على الشعوب العربية

هذا ما قاله بينت والإعلام العبري بعد اعتقال "انفيعات وكممجي" ..

جيش الإحتلال الاسرائيلي يرفع حالة التأهب استعدادًا لإطلاق صواريخ من غزة

الأسير كممجي هاتف والده قبل لحظات من اعتقاله وهذا ما قاله له ..

الأخبار الرئيسية

كحيل يوضح أخر مستجدات بشأن إجراء الانتخابات المحلية في غزة: ننتظر رد مجلس الوزراء

النخالة

توعد الاحتلال بمزيد من الضربات والعمليات.. النخالة يوجه رسالة خاصة لأبطال كتيبة جنين

الاسرى

الأسير كممجي يكشف تفاصيل المطاردة: تعرضنا لإطلاق النار مرتين.. وكنت أتمنى زيارة قبر أمي

كهانا

وزير اسرائيلي: حكومة بنيت لن تتفاوض سياسيًا مع رام الله.. ولن تسمح بأي شكل إقامة دولة فلسطينية

قصف

رسائل القاهرة لحماس: إعادة الإعمار مقابل الهدوء مع إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية