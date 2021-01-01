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3 وفيات وإصابة 258 شخصاً في 312 حادث سير الأسبوع الماضي

الأحد 19 سبتمبر 2021 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 وفيات وإصابة 258 شخصاً في 312 حادث سير الأسبوع الماضي



رام الله / سما /

توفي 3 أشخاص وأصيب 258 شخصاً بجروح في 312 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في محافظات الوطن .  

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن إدارة شرطة المرور سجلت 312 حادث سير نتج عنها وفاة 3 أشخاص وإصابة 258 شخصاً وصفت إصابة 3 منها بالخطيرة و18 بالمتوسطة ووصفت حالة 237 شخصاً بالبسيطة . 

وأضافت أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 13131 مركبة وأنزلت عن الشارع 136 مركبة لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة وحررت 4535 مخالفة مرورية وحجزت 235 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 50 مركبة غير قانونية.

#حادث سير

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