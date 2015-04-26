المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

القدس المحتلة / سما /

حذر سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود نقطة فوق حرف العين في كلمة “عليما ” ففي الآية 39 من سورة النساء وردت الكلمة “غليما” بدل “عليما”.

وأوضح سماحته أن هذه النسخة صادرة عن الدار اللبنانية في بيروت، بتصريح رقم (41) الصادر في 26/4/2015م، عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد سماحته المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.