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الإغاثة الزراعية تبحث سبل مواجهة مخاطر التغير المناخي على القطاع الزراعي في غزة

الأحد 19 سبتمبر 2021 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية تبحث سبل مواجهة مخاطر التغير المناخي على القطاع الزراعي في غزة



غزة / سما /

 نظمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) سلسلة من الورش على مستوى محافظات قطاع غزة حول “مخاطر التغير المناخي على القطاع الزراعي” بهدف دراسة تأثيرات وتداعيات التغير المناخي على الواقع الزراعي والبيئي في القطاع.

وتأتي الورش ضمن أنشطة دائرة المناصرة والإعلام بهدف تبنى قضايا المزارعين في القطاع وتوعيتهم حول مخاطر ظاهرة التغير المناخي في ظل ما تعانيه الزراعة من التحديات، حيث تعد أحد اهم القطاعات الاقتصادية والتشغيل التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين.

وشارك في هذه الورش لجنة فنية متخصصة من الإغاثة الزراعية وعدد من المختصين في البيئة وعدد من المزارعين لوضع الحلول المناسبة التي من شأنها أن تجابه التغيرات المناخية وتجد البدائل لاستمرار عملية الزراعية والحفاظ على التربة.

وتناولت الورش التعرف على التغير المناخي وأسبابه والتوقعات المستقبلية للتغيرات، بالإضافة الى تأثيراته السلبية على المزارعين والتربة.

وتضمنت الورش جملة من التوصيات الهامة حول آليات التكيف مع التغير المناخي وهي، الإكثار من زراعة الاشجار وتوزيعها الصحيح في الأرض، والتوقف عن قطعها، وبناء قدرات المزارعين، وبالإضافة الى حماية وصول المزارع لمصادر المياه، وحماية التربة من الأسمدة السامة.

يذكر أن التغيرات المناخية خلال العقد الماضي أثرت بشكل حاد على قطاع الزراعة، وتمثل ذلك في ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الامطار وتغير مواعيد هطول المطر السنوي، ما أدى إلى اختلال واضح في المواسم الزراعية، وتغير مواقيتها السنوية.

#الاغاثة الزراعية #محافظات قطاع غزة

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