اعتماد آلية لاستبدال رخص القيادة الصادرة خارج غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة، يوم عن اعتماد آلية لاستبدال رخص القيادة الصادرة خارج فلسطين، “بما يضمن تنظيم العمل وتطويره استنادًا لقانون المرور الفلسطيني”.

وقالت الوزارة، في تصريح صحافي الأحد، إنه: “لإتمام المعاملة يجب إبراز الرخصة الأصلية التي صدرت خارج البلاد أمام الموظف واجتياز الفحص الطبي المقرر قانونًا”.

وأضافت أنه “في حال انتهاء الرخصة التي صدرت خارج البلاد منذ أكثر من سنة، يتم اجتياز فحص نظري مخفف، وفحص عملي عادي تقرره سلطة الترخيص”.

وأوضحت أنه “في حال فقدان الرخصة الأصلية؛ يتم إحضار إفادة بحيازة الرخصة من دولة المنشأ مصدّقة حسب الأصول لدى سفارة فلسطين”، مشيرة إلى أنه يجري استبدال رخصة القيادة الخارجية حتى الدرجة “2” ملاكي فقط.

وذكرت الوزارة أن القرار يهدف للتخفيف على المواطنين الحاصلين على رخص القيادة في دول أخرى.