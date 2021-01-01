توعد الاحتلال بمزيد من الضربات والعمليات.. النخالة يوجه رسالة خاصة لأبطال كتيبة جنين

غزة / سما /

وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة رسالة خاصة لأبطال كتيبة جنين، نشر المكتب الإعلامي للحركة مقتطفات مما جاء فيها.

وقال النخالة في رسالته: "الأخوة الأبطال كتيبة الحرية كتيبة جنين أشرقتم فانتفض الشعب الفلسطيني قوياً وفتياً".

وأضاف: "طوينا القلب عليكم خوفاً وعشقاً، وكذا فعل كل حر في هذا العالم".

وخاطب النخالة، أبطال كتيبة جنين قائلاً: "لقد اختصرتم إرادة شعب في لحظه سكون تتخطفها ارتجافات كثيرة".

وتابع: "ستة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل الأمه وأحرار العالم خلفكم".

وأشاد، في رسالته بأبطال كتيبة جنين قائلاً لهم: "كان عشقكم للحرية وفلسطين أكبر من معتقلات العدو وزنازينه".

وثمن النخالة بطولاتهم فقال: "ستة رجال أعلى من قامات كل الرجال".

ووصف فعلهم بالقول: "إن فعلكم تكشف عن فرسان من رصاص"، مضيفاً: "لقد أديتم ما كان ممكناً وكنتم بذلك رموزاً للحرية ورموزاً لفلسطين".

وعبر عن بالغ الأثر الذي تركه أبطال كتيبة جنين فقال: "مهما فعلوا ، فأنتم الأحرار الذين غرستم في مهمتكم راية الحرية في مواجهه الاحتلال , وبلغتم ذروة المجد وعانقتم الحرية التي سعيتم لها وحولتم أيامنا أكثر إشراقاً وأكثر أملاً رغم اعتقالكم".

وأكد النخالة على العمل من أجل تحرير أبطال كتيبة جنين والأسرى بقوله: "ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعبٌ ومقاومة من جنين حتى غزة".

ووجه النخالة التحية لجميع الأسرى في السجون فقال: "لا يفوتني توجيه التحية والفخر لرجال الجهاد في معتقلات العدو, الذين يواجهون إجراءات العدو القمعية بكل بسالة واقتدار, يواجهون وحدهم , فلا كلمات تليق بهم وبشجاعتهم, والحزن على الذين تركوهم وحدهم".

وتوعد النخالة العدو بمزيد من الضربات والعمليات في قوله: "قدرنا أن نمضي ونعد لمعركة أخرى، وسنظل نفاجئ العدو في كل وقت وفي كل مكان"، مستذكراً قول الله تعالى "فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".