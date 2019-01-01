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بينيت: فرار الأسرى الستة كشف عن خلل خطير في العمل الاستخباري

الأحد 19 سبتمبر 2021 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: فرار الأسرى الستة كشف عن خلل خطير في العمل الاستخباري



القدس المحتلة / سما /

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن عملية فرار الأسرى الستة من سجن "جلبوع" " بالخلل الخطير في عمل الاستخبارات والعمليات الخاصة.
 
وقال بينيت، خلال حفل تأبين قتلى حرب يوم الغفران، إن "هروب أسرى جلبوع يجب أن يضع النقاط على الحروف" 
 
وأضاف: "بمجرد حدوث خلل، أولًا وقبل كل شيء، يجند الجميع في المرحلة الأولى ضد العدو، من أجل استعادة الردع، ومن ثم تصحيح ما هو مطلوب في الداخل".

وفي السادس من شهر سبتمبر، تمكن  6 أسرى فلسطينيين من الفرار عبر نفق حفروه في سجن "جلبوع" القريب من منطقة بيسان، وهو أحد أكثر السجون الإسرائيلية تحصينًا.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #اسرائيل #سجن جلبوع #الهروب من سجن جلبوع

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