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افتتاح مرحلة الإياب من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة

الأحد 19 سبتمبر 2021 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح مرحلة الإياب من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة



غزة / سما /

افتتحت في صالة الشهيد سعد صايل، مرحلة الإياب " الدور الثاني " من فعاليات بطولة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة ( الموسم الخامس) ، صباح اليوم الأحد ، بحضور رئيس اللجنة البارالمبية وأعضاء اللجنة ، والأستاذ أحمد موسى مدير برنامج التأهيل الجسدي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ومندوبين الأندية المشاركة ولفيف من وسائل الاعلام .

وتقام بطولة دوري كرة السلة للكراسي المتحركة ، للموسم الخامس ، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالشراكة مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية ، وتنفيذ لجنة كرة السلة للكراسي المتحركة .

وأبدى كامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية تقديره لجهود الاندية ولجنة كرة السلة للكراسي المتحركة على جهودهم في تنظيم البطولات وتوفير البيئة المناسبة لتطوير اللعبة ، كما شكر أبو الحسن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر على رعايتها للدوري والمساهمة في دعم ألعاب ذوي الإعاقة.

ويشارك في الدوري 5 أندية ذكور وهي السلام والجزيرة وجمعية الهلال الأحمر وجمعية دير البلح للتأهيل وجمعية الأصدقاء وفي حين تضم فرق السيدات 4 أندية وهم السلام والجزيرة والفارسات وجمعية الهلال الأحمر .

وأشاد رشاد الجماصي مشرف دوري كرة السلة للكراسي المتحركة في اللجنة البارالمبية بمستوى الفرق المشاركة بالبطولة، وبالمنافسة القوية خصوصاً بين الفرق التي شاركت في اليوم الافتتاحي لمرحلة الاياب، مؤكداً ضرورة الاستمرار بهذه الروح التنافسية العالية، مع المحافظة على الروح الرياضية الجميلة بين لاعبي الأندية، مشيراً إلى أهمية مسابقة الدوري في اكتشاف أهم المواهب القادرة على ارتداء قميص منتخب فلسطين لكرة السلة على الكراسي المتحركة من أجل الوصول إلى منتخب قادر على المنافسة في أهم المحافل الإقليمية أو الدولية.

وفي مباراة الذكور، فاز فريق نادي السلام على فريق نادي الجزيرة بنتيجة 54 -15 في حين انتهت مباراة الدور الأول بنتيجة 39- 22 لصالح السلام ، وبرز من الجزيرة شادي ظهير ومن نادي السلام النجمين على جبريل وحسام القلازين وشهدت المباراة مشاركة محمود السبع رئيس نادي السلام ك لاعب في صفوف ناديه, فيما فاز في مباراة السيدات فريق الفارسات على الجزيرة الرياضي 10-8 في حين تأجل المباراة الثالثة بين جمعية دير البلح والأصدقاء لإصابة اكثر من لاعب من دير البلح بفيروس كورونا .

وبحسب تعليمات البطولة، فإن الفائز يحصل على نقطتين والخاسر على نقطة واحدة، وسيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بطلا للبطولة.

بهذه النتائج انفرد فريق نادي السلام بالصدارة للدوري السلوي برصيد 10 نقاط  ويأتي فريق جمعية الهلال الأحمر وصيفا  7 نقاط خاض مباراة أقل من فريق السلام .
ادار اللقاءات تحكيمياً : تامر قشطة ومحمد العالول وأحمد القاضي وأحمد زعرب ولجنة مسابقات غالب الزاملي وتصنيف رينا شبير .

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