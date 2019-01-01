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"العمل" و"الاتصالات" تُعلنان تأسيس نقابة معلوماتية تكنلوجية في فلسطين

الأحد 19 سبتمبر 2021 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل" و"الاتصالات" تُعلنان تأسيس نقابة معلوماتية تكنلوجية في فلسطين



رام الله / سما /

أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأحد، عن تأسيس نقابة معلوماتية تكنلوجية في فلسطين.

وقال أبو جيش خلال مؤتمرٍ صحفي: "جاء هذا الإعلان نتيجة ازدياد عدد الخريجين في هذا التخصص، والحاجة الملحة ليكون هناك جسمًا نقابيًا يمثله، يكون دوره خدمة العاملين في هذا القطاع وتطويره".

وشدّد على دور الوزارة في دعم العمل النقابي بفلسطين، وحق أصحاب المهن والأعضاء بتأسيس نقابة تحمي حقوقهم وتدافع عنهم، وإلزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها في دولة فلسطين.

بدوره، ذكر وزير الاتصالات اسحاق سدر، أنّ تأسيس هذه النقابة أصبح حقيقيًا بعد دراسة دامت عامين، ليكون يوم تاريخي لتأسيس هذه النقابة التي سيكون هدفها رفع مستوى المعيشة لأعضاء النقابة من خلال مشاريع مختلفة ستتحقق على أرض الواقع في فلسطين، ودورها في تمثيل فلسطين في المحافل الدوليّة، والمحافظة على الحقوق الرقمية الفلسطينية والدفاع عنها، ودورها في تعزيز الرواية الفلسطينية في ظل ما تواجهه من حرب من قِبل الاحتلال.

وأشار إلى أنّه سيكون نشاطات مختلفة تواكب التكنولوجيا والثورة المعلوماتية التي ستشهدها فلسطين في الأيام المقبلة، مُعلنًا عن الهيئة التأسيسية للنقابة وأسماء الاعضاء فيها وعلى رأسها نقيبة النقابة ميسون إبراهيم.

#وزير العمل #نصري ابو جيش #نقابة معلوماتية تكنلوجية

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