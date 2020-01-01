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المالية بغزة: صرف طلبات حالات الوفاة لعامي 2019 - 2020

الأحد 19 سبتمبر 2021 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة: صرف طلبات حالات الوفاة لعامي 2019 - 2020



غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية صرف جميع الطلبات الخاصة بحالات الوفاة (مصاريف الجنازة) التي تقدم بها الموظفون من خلال التسجيل الورقي والإلكتروني خلال عامي 2019,2020، يوم غد.

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أن الصرف سيكون للطلبات التي تم اعتمادها من اللجنة المختصة ووفقاً للمعايير المعمول بها. 

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 405 مستفيدين بمبلغ اجمالي 344 ألف شيقل. 

ويبدأ صرف المبالغ على المستفيدين يوم غد الإثنين 20 سبتمبر عبر كافة فروع بنك البريد والإنتاج والوطني، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت المالية استمرار جهودها وفق توجيهات لجنة المتابعة، لتسريع آليات الصرف من المستحقات للمستفيدين وتصفير قوائم الانتظار.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم سابقا تصفير كشوفات الزواج والعلاج للأعوام السابقة، إضافة لصرف مبالغ مالية للموظفين الذين هدمت بيوتهم خلال العدوان الأخير. وزارة المالية ١٩ سبتمبر ٢٠٢١م.

وشددت على مساعيها المستمرة لتحسين آلية الصرف من المستحقات، والتخفيف عن الموظفين في ظل الأوضاع الصعبة، وفق الإمكانيات المالية المتاحة.

#غزة #وزارة المالية #مصاريف الجنازة #مستحقات موظفي غزة

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