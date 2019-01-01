منتخبنا للسيدات يتلقى هزيمته الرابعة في بطولة آسيا لكرة اليد

رام الله / سما /

تلقى منتخبنا للسيدات هزيمته الرابعة في بطولة آسيا لكرة اليد، اليوم الأحد، هزيمته الرابعة على التوالي ضمن منافسات البطولة الآسيوية لكرة اليد للسيدات، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان.

وجاءت الهزيمة الجديدة هذا اليوم أمام المنتخب السوري بنتيجة كبيرة وبواقع 13 هدفا مقابل 47 للمنتخب السوري.

وهزم المنتخب في أولى مبارياته بالبطولة امام المستضيف منتخب الأردن بنتيجة كبيرة 45-7، وفي اللقاء الثاني تعرض لهزيمة قاسية امام منتخب اليابان بنتيجة 56-1، وخسر أمام إيران بنتيجة 52-9.

وتبقى للمنتخب مباراة أمام سيدات الكويت في 21 من الشهر الجاري.

ويشارك منتخب فلسطين للسيدات لأول مرة في بطولة على مستوى آسيا.