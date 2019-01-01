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وزير “التعليم العالي” يؤكد الحرص على تطوير كادر الجامعات والكليات الحكومية

الأحد 19 سبتمبر 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير “التعليم العالي” يؤكد الحرص على تطوير كادر الجامعات والكليات الحكومية



رام الله / سما /

 أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، حرص الوزارة على تطوير كادر الجامعات والكليات الحكومية، بما يسهم في الاستمرار بخدمة ودعم الطلبة لاستكمال تعليمهم، لافتا إلى أهمية بذل كل جهد ممكن بالشراكة بين كافة الجهات ذات العلاقة، للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك خلال استضافة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، لقاء مع نقابة العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، لمناقشة موضوعات نقابية وأخرى تخص تطوير هذه الجامعات والكليات، بحضور الوزير أبو مويس، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي معمر شتيوي، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية مراد عبيد، وممثلين عن وزارة المالية، وديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد.

وأشار الوزير أبو مويس إلى أهمية التكامل في خدمة قطاع التعليم العالي، لافتا إلى أن أية مطالب للعاملين في الجامعات والكليات الحكومية يجب الاهتمام بها وإقرارها حسب الأصول، لتحقيق العدالة وفق القانون.

من جهتهم، قدم ممثلو النقابة عددا من المطالب الخاصة بتحسين أوضاع العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، مؤكدين الحرص على تطوير هذه المؤسسات للاستمرار في مسيرة التعليم وتخريج الكفاءات التي تخدم المجتمع الفلسطيني.

بدوره، قدم شتيوي شرحا حول أوضاع الجامعات الحكومية، وأكد محورية دورها في خدمة التعليم العالي الفلسطيني، لافتا إلى الشراكة والحوار الدائمين مع النقابات؛ بما يسهم في تحسين أوضاع العملية التعليمية والارتقاء بمخرجات قطاع التعليم العالي.

#التعليم العالي والبحث العلمي #محمود أبو مويس #الجامعات الفلسطينية

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