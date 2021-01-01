  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزير اسرائيلي: حكومة بنيت لن تتفاوض سياسيًا مع رام الله.. ولن تسمح بأي شكل إقامة دولة فلسطينية

الأحد 19 سبتمبر 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي: حكومة بنيت لن تتفاوض سياسيًا مع رام الله.. ولن تسمح بأي شكل إقامة دولة فلسطينية



القدس المحتلة / سما /

أكد الوزير الاسرائيلي عن حزب يمينا ماتان كهانا ان الحكومة الحالية لن تدير اية عملية سياسية مع رام الله ولن تسمح بأي شكل من الاشكال بإقامة دولة فلسطينية. وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)

ومن جانبها قالت احدى المتحدثات باسم الخارجية الامريكية جيرالدين غريفيت: "ان المبادرات لتحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين جزء لا يتجزأ من سياسة شاملة لتحقيق حل الدولتين". وفي حديث مع قناة الجزيرة اضافت ان واشنطن تعمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي بهذا الخصوص. وأشارت الى ان اتفاقيات ابراهيم ليست بديلة عن التوصل الى هذا الحل.

الى ذلك، قال مصدر قيادي في حماس إنها تلقّت رسائل تطمينية من مصر في أعقاب اللقاء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينت باتخاذ خطوات عملية وسريعة على صعيد إعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الأوضاع المعيشية، وفي المقابل حفاظ الفصائل المسلحة على الهدوء. وفيما يخص صفقة التبادل أضاف انه ما من جديد في هذه القضية.

#اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #حكومة بينت #نفتالي بينت #حركة حماس #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعتقل الاسيرين كممجي وانفيعات بعد اقتحام مدينة جنين فجر اليوم

"نيويورك تايمز" تكشف عن هوية القاتل: هكذا تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

القائمة الموحدة: أي عملية عسكرية ضد غزة لن تعرض استقرار الحكومة للخطر

مصر: مسؤول سابق يكشف عن مخطط جديد لـ"ديانة جديدة" ستفرض على الشعوب العربية

صحة غزة تحذر المواطنين: كورونا ينتشر بشكل واسع.. والإصابات المعلن عنها لا تمثل الأرقام الحقيقية

هذا ما قاله بينت والإعلام العبري بعد اعتقال "انفيعات وكممجي" ..

جيش الإحتلال الاسرائيلي يرفع حالة التأهب استعدادًا لإطلاق صواريخ من غزة

الأخبار الرئيسية

قصف

رسائل القاهرة لحماس: إعادة الإعمار مقابل الهدوء مع إسرائيل

غانتس يهدد :" سنتصرف بحزم في إذا حاولت الفصائل الفلسطينية رفع رؤوسها"

اسرى

الأسرى يكشفون تفاصيل جديدة :" غيّروا خطتهم قبل يوم والزبيدي زحف لمدة نصف ساعة في النفق"

اسرى

شرطة الاحتلال تكشف مزيد من التفاصيل .. متى وصل انفيعات وكممجي إلى جنين؟

6146cab34c59b710ea7f164d

بالفيديو.. عملية القبض على آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية