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واللا: فرار أسرى "جلبوع" أعادنا إلى نقطتين هامتين..

الأحد 19 سبتمبر 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا: فرار أسرى "جلبوع" أعادنا إلى نقطتين هامتين..



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "واللا" العبري، اليوم الأحد، أن فرار الأسرى الستة من سجن "جلبوع" أعاد قضية الأسرى المنسية إلى الواجهة من جديد.
 
وحسب الموقع العبري، فإن فرار هؤلاء الأسرى من سجن "جلبوع" أعادنا إلى نقطتين هامتين، أولاهما: "إعادة موضوع الأسرى الأمنيين إلى صدارة الخطاب في الشارع الفلسطيني والإسرائيلي، وخلق إحساس في الشارع الفلسطيني بثمن مرتفع مقابل إحراز تقدم في موضوع صفقة التبادل".
 
وصباح اليوم، أفادت قناة "كان" العبرية، بأن اجتماعًا قريبًا سيعقد للنظر في ابرام صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحماس.

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