زكي نسيبة يكرم الباحثين المتميزين بجامعة الإمارات

العين/ سما/

كرّم معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في مجلس السعادة بالمبنى الهلالي اليوم، الباحثين المتميزين بالجامعة، وذلك تقديرا لجهودهم العلمية والبحثية في مجالات وتخصصات العلوم ،والرياضيات، والهندسة الكيميائية والبترولية، والطب والعلوم الصحية، والعقاقير الطبية، والأغذية والزراعة، والاقتصاد ، لما قدموه من أبحاث علمية متميزة منشورة في المجلات العلمية والبحثية العالمية الأكاديمية المتخصصة ذات الجودة العالية في النشرفي أفضل 25% من الدوريات حول العالم حسب بيانات قاعدة البيانات العلمية العالمية "اسكوباس" ، في الفترة من العام 2018 إلى 2021 من العام الجاري،

حضر التكريم كلا من الدكتور غالب الحضرمي البريكي- مدير الجامعة بالإنابة ، والدكتور محمد حسن علي محمد -نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، والدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي ، والباحثين المتميزين.

و أثنى معاليه خلال استقباله للباحثين المتميزين على جهودهم العلمية بقوله " أتطلع قدما إلى رؤية المزيد من الإنجازات البحثية من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة ، بما يسهم في الارتقاء بسمعة جامعة الإمارات "جامعة المستقبل" على المستوى الدولي، وذلك في مجالات البحث والابتكار العلمي والمعرفي، وتحقيق إنجازات بحثية نوعية عالمية، تلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو الريادة والتميز العلمي والبحثي على الصعيد العالمي.

وأوضح الدكتور أحمد مراد" إن جامعة الإمارات توفر البيئة العلمية والممكنات من بنية تحتية ، ومختبرات علمية متطورة تساعد الباحثين في إجراء البحوث العلمية التي تمكنهم من النشر في أرقى المجلات العالمية، والذي ينعكس بدوره على السمعة العالمية للجامعة والتصنيف العالمي، وتعمل جامعة الإمارات على التكريم الدوري للباحثين المتميزين، وذلك لتشجيعهم في الاستمرار، وتشجيع الآخرين في مواصلة العطاء ومسيرة التميز البحثي"

وجرى خلال الحفل تكريم كلا من : الباحث المتميز البروفيسور قاسم المدلل من قسم الرياضيات بكلية العلوم ،حيث شملت نطاقات بحثه كلا من مجالات ديناميات الموائع الحسابية، والنظرية، والمعادلات التفاضلية الكسرية، والتحليل العددي، حيث قدم خلال تلك الفترة 87 ورقة بحثية وعلمية منشورة حسب قاعدة بينات "اسكوباس"، ومن كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، جرى تكريم الباحث المتميز البروفيسور فكري أبوزيدان من قسم الجراحة، وذلك عن نشره ل85 ورقة بحثة علمية متخصصة حسب قاعدة بينات "اسكوباس" العالمية، وكذلك الباحث المتميز كومار شيريش أوجاه- الأستاذ المشارك من قسم الأدوية في علم الأدوية والمداواة وذلك عن أوراقه البحثية والعلمية المتميزة ذات الجودة العالية والتي بلغت 66 ورقة بحثية منشورة حسب قاعدة بينات "اسكوباس"، وتنوعت بين اكتشاف أدوية قائمة على المنتجات الطبيعية وتصميمها وتطويرها، بالإضافة إلى أوراق بحثية وعلمية متخصصة في أمراض التنكس العصبي والقلب والأوعية الدموية.

ومن كلية الهندسة قسم الهندسة الكيميائية والبترولية ،جرى تكريم الباحث المتميز والأستاذ المشارك الدكتور محمد نور الطراونة، وذلك عن جهده المقدر والمتميز في نشر 41 ورقة بحثية وعلمية ذات الجودة العالية حسب قاعدة بينات "اسكوباس"، ومن كلية الزراعة والطب البيطري جرى تكريم الباحث المتميز ساجد مقصود، الأستاذ المشارك من قسم علوم الغذاء ، بنشره 32 ورقة علمية متميزة حسب قاعدة بينات "اسكوباس" في مجالات :الجزيئات النشطة بيولوجيًا في حليب الإبل والتمور وخصائصها الوظيفية والغذائية، والكمياء الخضراء وتقنيات الاستخلاص الجديدة وتطبيقاتها المختلفة في المركبات الغذائية والبروتينات ، وتسلسلها وخصائصها النشطة بيولوجيًا.

كما جرى تكريم الباحث المتميز عبد الكريم خان من قسم القيادة والمرونة التنظيمية بكلية الإدارة والإقتصاد،وذلك عن أوراقه العلمية المتميزة والمنشورة في المجلات العلمية العالمية المتخصصة والتي بلغت 41 ورقة بحثية متخصصة حسب قاعدة بينات "اسكوباس" في مجالات متنوعة أبرزها :العدالة التنظيمية، والسلوكيات الغير منتجة ، وتحفيز الخدمة العامة، ومجالات القيادة والتنظيم.