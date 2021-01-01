طالع: آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الاثنين

غزة / سما /
أعلنت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين 20 سبتمبر 2021.
وفيما يلي نص الإعلان :
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (20 سبتمبر):
- المتبقي من الحافلة التاسعة، والعاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (110) من الكشف الجديد رقم (2021/31)
- التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
- ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
- ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
للتذكير رابط كشف (2021/31): اضغـــط هنـــا