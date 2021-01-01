طالع: آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الاثنين

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين 20 سبتمبر 2021.

وفيما يلي نص الإعلان :

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (20 سبتمبر):

- المتبقي من الحافلة التاسعة، والعاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى حتى الرقم (110) من الكشف الجديد رقم (2021/31)

- التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

- ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

- ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتذكير رابط كشف (2021/31): اضغـــط هنـــا