ائتلاف أمان يسلم مركز تطوير الإعلام مساق التحقيقات الاستقصائية في قضايا الفساد

رام الله / سما /

سلم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، نسخاً من مساق التحقيقات الاستقصائية في قضايا الفساد، الذي صدر بشكل مشترك بين الائتلاف والمركز، كي يتم تدريسه في الجامعات والكليات التي تدرس درجتي البكالوريوس والدبلوم في الصحافة والإعلام.

وحضر التسليم من ائتلاف أمان مديرة المشاريع هامة زيدان والباحث الرئيسي في الائتلاف جهاد حرب، ومدير مركز تطوير الإعلام عماد الأصفر ومنسقة التقييم والجودة نبال ثوابتة ومنسق محور التطوير الأكاديمي صالح مشارقة مشرفاً ومحرراً للمساق، وأحد مؤلفي المساق خالد سليم.

وناقش الطرفان خطة توزيع المساق على الجامعات الشريكة في محور التطوير الأكاديمي؛ لإدخاله في الخطط الدراسية وتخصص محاضرين خاصين له، وإمكانية عقد ورشة تفاعلية لمحاضري الإعلام حول المساق للاتفاق على أفضل الوسائل والممارسات الأكاديمية لتدريس هذا المساق المتخصص.

ويقوم ائتلاف أمان هذه الفترة بزيارات للجامعات في الضفة لتوزيع المساق والالتقاء بمدراء دوائر وأقسام الإعلام للاتفاق على تسليم المساق وطُرق إدراجه في التدريس واستضافة خبراء من ائتلاف أمان للحديث المفتوح للطلبة عن هذا المسار الصحفي المطلوب من الصحفيين كي يكونوا جزءاً من آليات النزاهة والشفافية في فلسطين.

ويستعد الائتلاف لطباعة المساق في قطاع غزة، وتوزيعه على الجامعة ضمن خطة عمل يقوم بها فرع الائتلاف في محافظات غزة.

يذكر أن قائمة مؤلفي المساق تتكون من: د. سعيد شاهين- جامعة الخليل، د. ماجد تربان- جامعة الأقصى، د. حسن أبو حشيش- الجامعة الإسلامية، محمد رجوب- صحفي، صالح مشارقة- جامعة بيرزيت، عماد الأصفر وخالد سليم– مركز تطوير الإعلام، د. فريد أبو ظهير- جامعة النجاح، خلدون البرغوثي- صحفي، د. سعيد أبو معلا- الجامعة العربية الأمريكية.

وشارك في تحكيم الكتاب كل من: د. نادر صالحة- جامعة القدس، علاء عياش- جامعة خضوري، د. أكرم البياري- جامعة الأزهر، د. محمد أبو الرب- جامعة بيرزيت.

ويتكون المساق من عشرة أسابيع، الأسبوع الأول: مدخل في الصحافة الاستقصائية، الأسبوع الثاني: منظومة النزاهة وقوانين مكافحة الفساد، الأسبوع الثالث: التحقيقات الاستقصائية وقضايا الفساد في فلسطين، الأسبوع الرابع: الثغرات والتسريبات والمبلغون وحماية الشهود، الأسبوع الخامس: بناء فرضية التحقيق الاستقصائي في قضايا الفساد، الأسبوع السادس: صياغة وتحرير التحقيق الاستقصائي في قضايا الفساد، الأسبوع السابع: مصادر المعلومات في التحقيقات الاستقصائية، الأسبوع الثامن: السلوك المهني والأخلاقيات في التحقيقات الاستقصائية، الأسبوع التاسع: الملتميديا والإنفوجراف واستخدامها في تحقيقات الفساد، الأسبوع العاشر: تحقيقات استقصائية محلية وعالمية في قضايا الفساد.