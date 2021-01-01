الصحة: 10 حالات وفاة و1806 إصابات بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل 10 حالات وفاة نتيجة الإصابة بفايروس كورونا، 8 منها في قطاع غزة، وواحدة في طولكرم، وأخرى في قلقيلية.

ومن بين 1806 إصابات جديدة، سُجلت 693 في الضفة، و 1113 في غزة، بعد فحص 9756 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: قلقيلية 42، طولكرم 100، جنين 133، نابلس 171، أريحا والأغوار 19، سلفيت 38، طوباس 17، رام الله والبيرة 122، بيت لحم 16، ضواحي القدس 5، الخليل 30، قطاع غزة 1113.

وأضافت الصحة أنه تم تسجيل 1037 حالة تعاف بالضفة، و1805 حالات بغزة.

ويتواجد 75 مريضًا في غرف العناية المكثفة بمستشفيات الضفة التي يُعالج فيها 220 مريضًا، بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ إجمالي عدد المواطنين المطعمين في الضفة الغربية 916,217 أي ما نسبته 54.4٪، وفي قطاع غزة 376,417 بنسبة 29.8٪، بعد إجمالي 1,292,634 بينهم 564,640 تلقوا الجرعتين.

ووفقًا لبيانات الصحة، بلغت نسبة التعافي من الفايروس في فلسطين 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.