  1. الرئيسية
  2. الصحة

‫ما أعراض تمزق طبلة الأذن؟

الأحد 19 سبتمبر 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫ما أعراض تمزق طبلة الأذن؟



وكالات / سما /

ما أسباب تمزق طبلة الأذن؟ وما أبرز مشاكل السمع؟ وما أعراضها؟ وكيف الوقاية منها؟

نبدأ مع تمزق الأذن، إذ قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف ‫والأذن والحنجرة إن تمزق طبلة الأذن له أسباب عدة، أبرزها تنظيف الأذن ‫بأداة حادة أو مدببة، والتغيرات المفاجئة في الضغط كما هي ‫الحال أثناء الغوص أو السفر بالطائرة.

‫ومن الأسباب الأخرى لتمزق طبلة الأذن تعرض الأذن لاكتواءات أو حروق، أو ‫التعرض لضجيج شديد كما هي الحال عند الانفجارات مثل انطلاق وسائدة ‫هوائية، أو تعرض الأذن لضربة شديدة.

‫وأوضحت الرابطة أن أعراض تمزق طبلة الأذن تتمثل في الشعور بألم شديد في ‫الأذن، وتدهور حاسة السمع، ووجود دم في الأذن، بالإضافة إلى طنين الأذن ‫والشعور بدوار وغثيان وصداع وقيء.

وينبغي علاج تمزق طبلة الأذن على وجه السرعة لتجنب العواقب الوخيمة، ‫التي قد تترتب عليه مثل الصمم. وعادة ما يشفى تمزق طبلة ‫الأذن في غضون أسابيع قليلة من دون علاج، ولكن في بعض الأحيان يتطلب ‫الأمر تصحيحا أو ترميما جراحيا للشفاء.

#طبلة الأذن #الأذن #أعراض #تمزق

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعتقل الاسيرين كممجي وانفيعات بعد اقتحام مدينة جنين فجر اليوم

"نيويورك تايمز" تكشف عن هوية القاتل: هكذا تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

القائمة الموحدة: أي عملية عسكرية ضد غزة لن تعرض استقرار الحكومة للخطر

صحة غزة تحذر المواطنين: كورونا ينتشر بشكل واسع.. والإصابات المعلن عنها لا تمثل الأرقام الحقيقية

مطالبات للضغط على حماس لاجراء الانتخابات المحلية في غزة

فصائل المقاومة تنفي أن خطة لابيد قد طرحت من قبل الوسطاء وتؤكد بأنها لا تعني لها شيئًا

هذا ما قاله بينت والإعلام العبري بعد اعتقال "انفيعات وكممجي" ..

الأخبار الرئيسية

اسرى

الأسرى يكشفون تفاصيل جديدة :" غيّروا خطتهم قبل يوم والزبيدي زحف لمدة نصف ساعة في النفق"

الجهاد الإسلامي: اعتقال الاسيرين كممجي وانفيعات لن يمحو الأثر الذي حققته كتيبة جنين

اسرى

شرطة الاحتلال تكشف مزيد من التفاصيل .. متى وصل انفيعات وكممجي إلى جنين؟

6146cab34c59b710ea7f164d

بالفيديو.. عملية القبض على آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

اسرى

يديعوت تكشف : هكذا ضلل و اعتقل الجيش الإسرائيلي الاسيرين كممجي و انفيعات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية