‫ما أعراض تمزق طبلة الأذن؟

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ما أسباب تمزق طبلة الأذن؟ وما أبرز مشاكل السمع؟ وما أعراضها؟ وكيف الوقاية منها؟

نبدأ مع تمزق الأذن، إذ قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف ‫والأذن والحنجرة إن تمزق طبلة الأذن له أسباب عدة، أبرزها تنظيف الأذن ‫بأداة حادة أو مدببة، والتغيرات المفاجئة في الضغط كما هي ‫الحال أثناء الغوص أو السفر بالطائرة.

‫ومن الأسباب الأخرى لتمزق طبلة الأذن تعرض الأذن لاكتواءات أو حروق، أو ‫التعرض لضجيج شديد كما هي الحال عند الانفجارات مثل انطلاق وسائدة ‫هوائية، أو تعرض الأذن لضربة شديدة.

‫وأوضحت الرابطة أن أعراض تمزق طبلة الأذن تتمثل في الشعور بألم شديد في ‫الأذن، وتدهور حاسة السمع، ووجود دم في الأذن، بالإضافة إلى طنين الأذن ‫والشعور بدوار وغثيان وصداع وقيء.

وينبغي علاج تمزق طبلة الأذن على وجه السرعة لتجنب العواقب الوخيمة، ‫التي قد تترتب عليه مثل الصمم. وعادة ما يشفى تمزق طبلة ‫الأذن في غضون أسابيع قليلة من دون علاج، ولكن في بعض الأحيان يتطلب ‫الأمر تصحيحا أو ترميما جراحيا للشفاء.