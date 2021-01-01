  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة: طفرات فيروس كورونا لها قابلية أعلى للانتشار عبر الهواء

الأحد 19 سبتمبر 2021 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: طفرات فيروس كورونا لها قابلية أعلى للانتشار عبر الهواء



وكالات / سما /

أفادت دراسة أجراها علماء جامعة أوكسفورد، بأن طفرات فيروس كورونا لها قابلية أعلى للانتشار عن طريق الهواء.

واشنطن– سبوتنيك. وجاء في الدراسة التي نشرها المكتب الصحفي لجامعة أوكسفورد لصالح الجمعية الأمريكية للعدوى والأمراض: "فيروس سارس-كوف-2 يتطور نحو الأنواع التي لديها قابلية للانتقال عبر الهواء".

وأضافت الدراسة: "توفر الكمامات الفضفاضة مستوى تحكماً ملحوظاً بل متواضعاً. لذلك الكمامات ستبقى ضرورية حتى بصبح مستوى التطعيم عالياً جداً".

كما أوضح البيان أن الدراسة أظهرت أن الكمامات خفضت بشكل ملحوظ دخول الحمض النووي الريبي الفيروسي بنسبة تتراوح بين النصف والثلث.

 
#جامعة أوكسفورد #فيروس كورونا #كورونا #الهواء

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يعتقل الاسيرين كممجي وانفيعات بعد اقتحام مدينة جنين فجر اليوم

"نيويورك تايمز" تكشف عن هوية القاتل: هكذا تم اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

القائمة الموحدة: أي عملية عسكرية ضد غزة لن تعرض استقرار الحكومة للخطر

صحة غزة تحذر المواطنين: كورونا ينتشر بشكل واسع.. والإصابات المعلن عنها لا تمثل الأرقام الحقيقية

مطالبات للضغط على حماس لاجراء الانتخابات المحلية في غزة

فصائل المقاومة تنفي أن خطة لابيد قد طرحت من قبل الوسطاء وتؤكد بأنها لا تعني لها شيئًا

هذا ما قاله بينت والإعلام العبري بعد اعتقال "انفيعات وكممجي" ..

الأخبار الرئيسية

اسرى

الأسرى يكشفون تفاصيل جديدة :" غيّروا خطتهم قبل يوم والزبيدي زحف لمدة نصف ساعة في النفق"

الجهاد الإسلامي: اعتقال الاسيرين كممجي وانفيعات لن يمحو الأثر الذي حققته كتيبة جنين

اسرى

شرطة الاحتلال تكشف مزيد من التفاصيل .. متى وصل انفيعات وكممجي إلى جنين؟

6146cab34c59b710ea7f164d

بالفيديو.. عملية القبض على آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

اسرى

يديعوت تكشف : هكذا ضلل و اعتقل الجيش الإسرائيلي الاسيرين كممجي و انفيعات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية