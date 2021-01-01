دراسة: طفرات فيروس كورونا لها قابلية أعلى للانتشار عبر الهواء

وكالات / سما /

أفادت دراسة أجراها علماء جامعة أوكسفورد، بأن طفرات فيروس كورونا لها قابلية أعلى للانتشار عن طريق الهواء.

واشنطن– سبوتنيك. وجاء في الدراسة التي نشرها المكتب الصحفي لجامعة أوكسفورد لصالح الجمعية الأمريكية للعدوى والأمراض: "فيروس سارس-كوف-2 يتطور نحو الأنواع التي لديها قابلية للانتقال عبر الهواء".

وأضافت الدراسة: "توفر الكمامات الفضفاضة مستوى تحكماً ملحوظاً بل متواضعاً. لذلك الكمامات ستبقى ضرورية حتى بصبح مستوى التطعيم عالياً جداً".

كما أوضح البيان أن الدراسة أظهرت أن الكمامات خفضت بشكل ملحوظ دخول الحمض النووي الريبي الفيروسي بنسبة تتراوح بين النصف والثلث.