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بالفيديو.. الصين تبني فندقا فاخرا في 12 يوما فقط

الأحد 19 سبتمبر 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. الصين تبني فندقا فاخرا في 12 يوما فقط



وكالات / سما /

تشتهر الصين بعمليات البناء السريعة. من بناء مستشفى بمساحة 1000 سرير و 25000 متر مربع في تسعة أيام في ضوء تفشي COVID-19 في عام 2020 إلى تجميع المنازل الصالحة للعيش في يوم واحد فقط.

آخر هذه العمليات السريعة كان إنشاء فندق من سبعة طوابق في مدينة "زوهاي" في الصين في غضون 12 يومًا فقط.

وقالت شركة البناء التي تقف وراء المشروع هي شركة China State Construction أن حوالي 80 بالمائة من الإجراءات في الموقع في عملية البناء التقليدية قد تم نقلها فعليًا إلى مصنعها الذكي الآلي.

وكما يظهر في اللقطات المصورة، بمجرد الوصول إلى موقع البناء ، تم تجميع أجزاء ومكونات المبنى من قبل العمال الذين اضطروا ببساطة إلى تجميعها معًا في عملية تشبه إلى حد كبير تجميع خزانة ملابس.

والنظام على قدر عال من الكفاءة من حيث الوقت والجودة، ويقلل من نفايات مواد البناء، ويقلل استهلاك الطاقة بحسب ما قالت الشركة.

#الصين #فندق #بناء

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